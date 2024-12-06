Nezarethaneden Firar Olayında 6 Görevliye Soruşturma

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Aydın Valiliği, demir parmaklıkları esneterek nezarethaneden kaçan firarinin kısa sürede yakalandığını, olay günü görevli 6 personel hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Aydın Valiliği, Didim ilçesinde nezarethaneden kaçan firari ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "4 Aralık 2024 günü Didim ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 organizatör ve 18 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Gözaltına alınan organizatör M.A.U. nezarethaneden firar ettikten kısa bir süre sonra kolluk kuvvetlerince yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 organizatörüyle birlikte mezkur şahıs adliyeye sevk edilerek 6 Aralık 2024 günü tutuklanmıştır. Gözaltına alınan şahsın firar etmesi olayı ile ilgili olarak olay günü görevli 6 personel görevden uzaklaştırılmış ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, şahsın parmaklıları esnetip kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - AYDIN