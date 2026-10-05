Niğde Bor'da kazada motosikletteki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Niğde Bor'da kazada motosikletteki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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Niğde Bor\'da kazada motosikletteki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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Niğde Bor'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada iki kişi ölürken, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Orhan Batı Bulvarı Modaş Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, G.K. (37) yönetimindeki 41 AKG 274 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde motosiklette bulunan Medine Ö. (18) ile Mustafa Durmuş Ö.'nün (16) hayatını kaybettiği belirledi. Ağır yaralanan E.K. (19) ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İncelemelerin ardından araç ve motosiklet çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıMotosiklet3. SayfaGüncelNiğdeBorSon Dakika

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