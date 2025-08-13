Niğde\'de 11 Şahıs Yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 11 kişiyi yakaladı.

Yakalananlar arasında çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yer aldı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi. Öte yandan, 9 Ağustos 2025 günü Çamardı ilçesindeki bir krom maden ocağında meydana gelen kablo hırsızlığı olayı da jandarma ekiplerince kısa sürede aydınlatıldı. Yapılan araştırmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 kişi, çaldıkları kablolarla birlikte araç içinde yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı. - NİĞDE