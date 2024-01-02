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Niğde'de yapılan operasyonda 14 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de yapılan operasyonda 14 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda 14 hırsızlık şüphelisini yakaladı. Operasyonlar sonucunda suça karışan şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldı ve suça konu olan para ve takılar sahibine teslim edildi. Ayrıca, aranma kaydı bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

Niğde\'de yapılan operasyonda 14 hırsızlık şüphelisi yakalandı
02.01.2024 - 11:09,
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 14 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 4 ayrı açıktan hırsızlık olayı ile ilgili olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 6 şüpheli, otodan hırsızlık olayı ile ilgili olarak olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli, bisiklet hırsızlığı olayı ile ilgili 1 şüpheli, dolandırıcılık olayı ile ilgili olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli işlemler yapılarak, suça konu 60 bin TL para ve sahte takılar sahibine teslim edildi. Öte yandan, hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan 1 şahıs, polis sorumluluk bölgesi dışında gerçekleşen dolandırıcılık olayı ile ilgili ise 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ekipler tarafından hakkında dolandırıcılık ve çeşitli suçlarından 19 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan 1 kişi de yakalanarak ilgili birime teslim edildi.

Yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirlerimiz ve meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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