Niğde\'de 55 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Kasabası'nda düzenlenen operasyonda 55 adet tarihi eser ele geçirildi.
Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 8 Temmuz 2025 tarihinde yapılan çalışmalar sonucunda, iki şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 40 adet sikke, 10 adet obje ve 5 adet yüzük olmak üzere toplam 55 adet tarihi eser bulundu.
Ele geçirilen tarihi eserlere el konulurken, olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. - NİĞDE
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