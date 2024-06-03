Niğde'de 6 Yıl Önceki Oto Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Niğde'de 6 Yıl Önceki Oto Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Niğde\'de 6 Yıl Önceki Oto Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Niğde'nin Bor ilçesinde 2018 yılında meydana gelen oto hırsızlığı olayının şüphelileri, 6 yıl sonra yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

03.06.2024 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Bor ilçesinde 2018 yılında meydana gelen oto hırsızlığı olayının şüphelileri 6 yıl sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Niğde'nin Bor ilçesinde emniyet müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda; bisiklet ve otodan hırsızlık olayları aydınlatılırken 2018 yılında meydana gelen oto hırsızlığı olayının şüphelileri de 6 yıl sonra yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan açıklamada, Bor ilçesinde Fatih mahallesinde meydana gelen evden bisiklet hırsızlığı olayı ile 2018 yılında Cumhuriyet mahallesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili iki kişinin yakalandığı bildirildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan parmak izi çalışmaları sonucunda hırsızlık şüphelisinin M.T. olduğunu tespit eden ekipler şahsı gözaltına aldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Evden bisiklet hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan saha araştırmaları ve kamera incelemeleri neticesinde ise şüpheli M.C.S. de yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "İlçemiz genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele çalışmalarımız hassasiyetle devam etmektedir" denildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Bor, Güvenlik, Yakalama, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de 6 Yıl Önceki Oto Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:01 Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu
11:19 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif O anlar kamerada Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
11:36 Atılan manşetler öyle böyle değil Mourinho’nun imzası dünyayı şaşırttı Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı
11:30 LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor
11:21 Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan’a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona?
11:14 İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti
11:06 Kutlamaların bile önüne geçti Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e yaptığına bakın Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın
11:05 Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 12:44:38. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de 6 Yıl Önceki Oto Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement