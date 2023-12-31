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Niğde'de akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Niğde'de akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Niğde merkeze bağlı Ağcaşar köyünde meydana gelen kavgada Ramazan G., Abdullah G. ve Ramazan G. hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 2 şüpheliden biri yakalanırken, diğeri için çalışmalar sürüyor. Niğde Valisi Cahit Çelik, olayın üzüntü verici olduğunu belirterek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Niğde\'de akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
31.12.2023 - 21:50,
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Niğde'de akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Niğde merkeze bağlı Ağcaşar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy meydanında kullanılmayan bir kıraathanenin önünde Ramazan G. (52), akrabaları Abdullah G. (42) ve Ramazan G. (39) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ramazan G., Abdullah G. ve Ramazan G'ye tabancayla ateş etti. İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ramazan G. (39) ve Abdullah G. hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Akrabalarını vurduktan sonra evine giden Ramazan G. ise, bu kişilerin yakınları tarafından silahla vuruldu. Yaralanan Ramazan G.(52) de ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 2 şüpheliden biri yakalanırken, Bayram G.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Niğde Valisi Cahit Çelik, "Maalesef ilimiz merkez ilçeye bağlı Ağcaşar köyümüzde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi vefat etti. Olaya karışanlardan biri yakalandı, biri ise firari durumda. Adli süreç devam ediyor. Çok üzüntü verici bir olay. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Arkadaşlarımız şu an köyde gerekli tedbirleri aldılar. En kısa sürede olaya karışan diğer şahsı da yakalamış oluruz" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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