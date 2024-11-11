Niğde'de Asayiş Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Niğde'de Asayiş Toplantısı Gerçekleşti

Niğde\'de Asayiş Toplantısı Gerçekleşti

Vali Çelik, Ekim ayı asayiş olaylarını ve güvenlik önlemlerini paylaştı. 93% suç aydınlatma oranı.

11.11.2024 13:42
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Niğde İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında yapıldı.

Niğde Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar'ın da yer aldığı toplantıda Ekim ayı içerisinde Niğde'de meydana gelen asayiş olayları verileri paylaşıldı. Niğde'nin huzur ve asayişin sağlanması için emniyet ve jandarma ekiplerinin 7/24 esasına göre çalışma yaptığını ifade eden Vali Çelik; kentte bin 333 emniyet ve 824 jandarma ekibi olmak üzere toplam 2 bin 157 güvenlik personelinin görev yaptığını aktardı. 2024 yılı Ekim ayı içerisinde Niğde genelinde meydana gelen terör, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar, asayiş suçları ve trafik kontrollerine yönelik çalışmaları paylaşan Vali Çelik şunları söyledi; "2024 Yılı Ekim ayı içerisinde terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda ilimizde 8 operasyon düzenlenmiş, 8 şahıs yakalanmış, 1 şahıs tutuklanmış, 4 şahıs adli kontrol şartıyla, 3 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında da 30 operasyon düzenlenmiş, 37 şahıs yakalanmış, 37 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Bu operasyonlarda ise 4 milyon 736 bin 360 adet gümrük kaçağı makaron, 2 bin 600 paket kaçak sigara, bin 27 şişe sahte alkol, 65 kilo tütün, 547 adet tarihi eser, 97 adet emtia, 44 adet fişek, 12 adet cep telefonu, 11 adet sahte ABD doları, 3 adet sahte çek, 2 adet sahte belge, 1 adet tabanca ele geçirilmiştir."

"Madde bağımlılığı ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

Madde bağımlılığının tüm dünyada artık şekil değiştirdiğini ve bağımlılıkla mücadelede daha çok tedbir almak gerektiğine değinen Vali Çelik; "Geleceğimiz olan gençlerin ömürlerinden çalan uyuşturucu arzıyla mücadelemiz ara vermeksizin kararlılıkla devam edecek" diye konuştu. Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında kentte çeşitli önleyici ve bilgilendirici faaliyetler yapıldığını belirten Vali Çelik, Ekim ayı içerisinde 130 operasyon düzenlendiğini bu operasyonlarda yakalan 154 şahıstan 18'inin tutuklandığını belirtti. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında ise Niğde'de düzenlenen 8 operasyonda 4 organizatör şahsın yakalandığını belirten Vali Çelik, 41 düzensiz göçmenin ise Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini ifade etti.

Vali Çelik; "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında sanal devriyede 2 bin 346 sosyal medya hesabı araştırılmış, 333 farklı materyalin incelenmesi tamamlanmıştır. Niğde'de meydana gelen bin 242 asayiş olayının bin 153'ü aydınlatılmış, olayların aydınlatılma oranı ise yüzde 93 olarak gerçekleşmiştir. Trafik ekiplerimiz ise Ekim ayı içerisinde yaptıkları uygulamalarda 75 bin 236 aracı kontrol etmiş, 15 bin 989 araca cezai işlem uygulamış ve eksikliği bulunan 430 aracı ise trafikten men etmişlerdir" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Asayiş, trafik, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Asayiş Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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