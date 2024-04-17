Niğde'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri Tarafından 45 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri Tarafından 45 Şahıs Yakalandı

Niğde\'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri Tarafından 45 Şahıs Yakalandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Sungurbey Polis Merkez Amirliği'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan devriye sırasında aranması olan 45 şahıs yakalanırken, hırsızlık şüphelisi 2 şahıs da suçüstü yakalandı. Ayrıca, devriye hizmetleri esnasında 6 bin 749 şahsın GBT kaydı kontrol edildi ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürmektedir.

17.04.2024 08:50
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Sungurbey Polis Merkez Amirliği'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından mal varlığına ve kişilere karşı işlenen suçlarla mücadele ve suçun önlenmesi çerçevesinde yapılan devriye sırasında aranması olan 45 şahıs yakalanırken, hırsızlık şüphelisi 2 şahıs da suçüstü yakalandı.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin 01-31 Mart tarihleri arasında yürüttüğü devriye hizmetleri esnasında 6 bin 749 şahsın GBT kaydına bakıldı. Yapılan kontrollerde 45 aranan şahıs ile birlikte 2 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalanırken, 1 adet de ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Niğde genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirlerimiz ve meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri Tarafından 45 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri Tarafından 45 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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