Niğde'de çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Niğde'de çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Niğde'de 4 katlı apartmanın 1.katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında 9 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi soruşturuluyor.

22.02.2024 22:28  Güncelleme: 22:35
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Niğde'de çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

NİĞDE - Niğde'de 4 katlı apartmanın 1.katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Niğde Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Öğretmen Okulu Sokakta bulunan 4 katlı Toy Apartmanının 1. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Niğde Belediyesi İtfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken dairede yaşayan Suriye uyruklu 9 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen 9 kişinin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenilirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Niğde\'de çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi
Kaynak: İHA

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