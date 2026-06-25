Niğde'de Dağcıya Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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Niğde'de Dağcıya Kurtarma Operasyonu

25.06.2026 00:58
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Niğde'nin Aladağlar'da ayağı kırılan dağcı için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı sınırlarında bulunan Kaletepe mevkisinde, yaklaşık 2 bin metre rakımda tırmanış yapan bir dağcının ayağının kırılması üzerine kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Aladağlar'da tırmanış yapan dağcı, akşam saatlerinde ayağını kırarak bulunduğu bölgede mahsur kaldı. Durumunu112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren dağcı için bölgeye UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ayağı kırılan dağcıya ulaşmak için çalışma başlatan ekipler, yaralıyı güvenli bölgeye tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayağı kırılan dağcının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de Dağcıya Kurtarma Operasyonu - Son Dakika

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