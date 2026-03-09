Niğde\'de Doğal Gaz Patlaması: 12 Yaralı

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 14 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 12 kişinin yaralandığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuk Mahallesi'nde 14 katlı bir binanın 1. katında doğal gaz patlaması yaşandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, bina ve çevresinde bulunan araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi. Olay yerine gelerek çalışmaları takip eden Niğde Valisi Nedim Akmeşe, olayda 12 kişinin yaralandığını ve çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Doğal gaz patlaması ihbarı üzerine ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Gerek itfaiye, gerek AFAD ekiplerimiz, gerekse 112 ekiplerimizce binanın önce elektrik ve doğal gaz hatları tamamen kesildi. Onun akabinde binamız boşaltıldı. Şu anda son kontrollerimiz yapılıyor. Sağlık Müdürlüğümüzden aldığımız habere göre 12 tane yaralımız var ama hiçbirinin çok şükür ki ağır bir durumu yok. Şu anda müşahede altındalar. Birazdan hastaneye gidip, oradaki durumu da yerinde tespit edeceğiz. Çok geçmiş olsun diyorum. Gerekli inceleme ve araştırma yapılacaktır" ifadelerini kullandı. - NİĞDE