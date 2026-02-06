Vatandaşlar dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, dolandırıcılık ve mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

26 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu semt pazarları, iş yerleri, cadde ve sokaklar ile Niğde Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Çalışmalarda iletişim yoluyla dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve parada sahtecilik konularında vatandaşlara bilgi verildi.

Ekipler tarafından yapılan bilgilendirmelerde, tanımadıkları numaralardan gelen telefon aramaları ve mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca polis, jandarma, savcı ya da herhangi bir kamu görevlisinin hiçbir surette para talep etmeyeceği hatırlatılarak vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları istendi. Bilgilendirme çalışmaları kapsamında vatandaşlara el broşürleri dağıtıldı. - NİĞDE