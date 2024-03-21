Niğde'de dövüştürüldüğü için koruma altına alınan köpekler çalındı
NİĞDE - Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım evi ve Rehabilitasyon merkezinde 2 köpek kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.
Niğde merkeze bağlı Gösterli Köyünde köpek dövüşü yaptıranlara yönelik jandarma ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde operasyon yapılmış, dövüştürülen 2 köpek Niğde Belediyesi Hayvan Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alınmıştı. 83 kişinin suçüstü yakalandığı ve şüphelilere kumar oynamak suçundan 533 bin 275 TL para cezası kesildiği operasyon sonrası şahısların elinden kurtarılan köpek Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti. Dövüşlerde kullanılan 2 köpek, Rehabilitasyon Merkezine gece saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce barınağın kilitleri kırılarak çalındı. Sabah barınaktaki köpeklere bakan görevlilerin köpeklerin çalındığını fark etmeleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, Rehabilitasyon Merkezinde inceleme yaptı. Barınaktan köpekleri çalan şahısların bulunması için çalışma başlatıldı.
Köpeklerin tanesinin 600 bin TL olduğu iddia edildi.
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