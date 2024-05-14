Niğde'de 2024 yılının ilk 4 ayında emniyet ve jandarma verileri açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Niğde'de 2024 yılının ilk 4 ayında emniyet ve jandarma verileri açıklandı

Niğde\'de 2024 yılının ilk 4 ayında emniyet ve jandarma verileri açıklandı

Niğde Valisi Cahit Çelik, şehirde 2024 yılının ilk 4 ayına ilişkin emniyet ve jandarma verilerini değerlendirme toplantısında açıkladı. Vali Çelik, terör, kaçakçılık, organize suçlar, narkotik, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar, asayiş suçları ve trafik kontrollerine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplam 2 bin 35 personelin görev yaptığı Niğde'de, 4 ayda 19 terör operasyonu düzenlendi ve 19 şahıs yakalandı. Ayrıca, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 69 operasyon gerçekleştirildi ve 94 şahıs yakalandı. Narkotik suçlarla mücadelede ise 305 operasyon düzenlendi ve 352 şahıs yakalandı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 30 operasyon yapıldı ve 24 şahıs yakalandı. Ayrıca, siber suçlar çerçevesinde 5 operasyon düzenlendi ve 16 şahıs yakalandı. Niğde'de gerçekleşen 3 bin 746 asayiş olayının yüzde 94'ü aydınlatıldı. Trafik kazalarında ise 601 kişi yaralandı ve 12 kişi hayatını kaybetti.

14.05.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valisi Cahit Çelik; şehirde 2024 yılının ilk 4 ayına ilişkin emniyet ve jandarma verilerini değerlendirme toplantısında açıkladı. Vali Çelik, Valilik Toplantıda Salonu'ndaki yaptığı açıklamada; "Niğde'mizin, Türkiye'mizin huzuru için mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz demeden canla başla çalışıyor, çalışmaya da devam ediyoruz" dedi.

Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar'la birlikte basın mensuplarına kentin 4 aylık bilançosunu açıklayan Vali Çelik Niğde'de bin 294 emniyet ve 741 jandarma mensubu olmak üzere toplam 2 bin 35 personelin görev yaptığını ifade etti. Vali Çelik açıklamasında; "2024 yılı ilk 4 aylık geçen sürede ilimizde meydana gelen terör, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar, asayiş suçları ve trafik kontrollerine yönelik çalışmalara baktığımız zaman, 4 ayda terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda 19 operasyon düzenlenmiş, 19 şahıs yakalanmış, 1 şahıs tutuklamış,1 şahıs adli kontrol almış, 17 şahıs serbest bırakılmıştır. Terörden aranması olan 5 şahıs yakalanmış olup 4 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs sınır dışı işlemleri için il göç idaresine teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 69 operasyon düzenlenmiş, 94 şahıs yakalanmış, 2 şahıs tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda 103 adet tabanca, 50 adet fişek, 195 bin 199 paket kaçak sigara, 8 milyon 875 bin adet makaron, 110 adet cep telefonu, bin 77 adet emtia, 222 adet tarihi eser ve 147 şişe içki ele geçirilmiştir. Narkotik suçlarla mücadelede ise 305 operasyon düzenlenmiş, 352 şahıs yakalanmış, 57 şahıs tutuklanmış, 21 şahıs adli kontrol şartıyla, 274 şahıs ise serbest bırakılmıştır" dedi.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Niğde'de 2024 yılının ilk 4 ayında yapılan 30 operasyonda 24 şahsın yakalandığını belirten Vali Çelik, bu süreçte 108 düzensiz göçmenin yakalanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini de belirtti. "Siber suçlar çerçevesinde ise ilk 4 ayda Niğde'de 5 operasyon düzenlenirken bu operasyonlarda 16 şahıs yakalandı, 3 şahıs tutuklandı, 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" diyen Vali Çelik; Niğde'de gerçekleşen 3 bin 746 asayiş olayının 3 bin 513'ünün aydınlatıldığını, olayların aydınlatılma oranının ortalamasının yüzde 94 olduğunu söyledi.

Kentte ilk 4 aydaki 865 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Vali Çelik bu kazalar neticesinde 601 kişinin yaralandığını, 12 kişinin ise hayatını kaybettiğini ifade etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Operasyon, Narkotik, Jandarma, trafik, Göçmen, Güvenlik, Trafik Kazaları, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de 2024 yılının ilk 4 ayında emniyet ve jandarma verileri açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
11:29 Yarış 25 Mart’tan beri sürüyordu Yargıtay’ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu Yarış 25 Mart'tan beri sürüyordu! Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
12:57 İstanbul Havalimanı’nda ilginç operasyon Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı İstanbul Havalimanı'nda ilginç operasyon! Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı
12:52 Bunu daha önce başaran yok Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak Bunu daha önce başaran yok! Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:13:03. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de 2024 yılının ilk 4 ayında emniyet ve jandarma verileri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement