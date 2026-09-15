Niğde'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Niğde'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Niğde\'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Niğde'de Efendibey Mahallesi Şirinler Sokak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Efendibey Mahallesi Şirinler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan çıkan N.Y. yönetimindeki 51 HZ 422 plakalı otomobil, S.P. idaresindeki 07 ASN 216 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Köknar Sokak'taki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücüler N.Y. ve S.P. ile 07 ASN 216 plakalı araçta yolcu olarak bulunan T.Ü., D.Ü. ve Y.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İncelemelerin ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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