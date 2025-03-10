Niğde\'de Jandarma Hırsızlık Operasyonu

Niğde İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri 1 Ocak- 28 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarla faili meçhul hırsızlık olaylarını aydınlatırken, çeşitli suçlardan aranan şahısları da yakaladı.

İl genelinde yapılan çalışmalarda, iş yerinden hırsızlık, evden hırsızlık ve büyükbaş hayvan hırsızlığı gibi suçlara karışan toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 6'sına adli kontrol şartı getirildi, 7'si ise serbest bırakıldı.

Ayrıca, jandarma ekipleri aranan şahıslara yönelik yürüttüğü operasyonlarda silahla yağma suçundan aranan ve 18 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, dolandırıcılık suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi de yakalananlar arasında yer aldı.

Kasten öldürme suçundan aranan 4 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 147 kişi olmak üzere toplamda 155 şahıs jandarma tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - NİĞDE