Niğde\'de Kaçak Alkol Operasyonu

Niğde'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bin 20 litre etil alkol ele geçirilirken, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince; kaçakçılığın önlenmesi, halk sağlığının korunması ve vergi kaybının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 6 şüphelinin iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda bin 020 litre etil alkol ele geçirildi.

6 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - NİĞDE