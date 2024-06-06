Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda Mayıs ayı içinde 18 şüpheli gözaltına alındı.
KOM ekiplerinin Mayıs ayında yaptıkları çalışmalar neticesinde; Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçu çerçevesinde resmi belgede sahtecilik suçundan 4, parada sahtecilik suçundan 1, ulusal güvenliğe yönelik suçlar kapsamında 12, ateşli silahlar ve bıçaklar kanuna muhalefet suçundan ise 1 şüpheli şahsa işlem yapıldığı bildirildi. Ekiplerin 1 aylık sürede ise 1 milyon 375 bin adet makaron, 95 şişe alkol, 2adet ruhsatsız tüfek, 2 adet sahte çek ele geçirdiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde kaçakçılık suçlarının men ve takibine yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir" denildi. - NİĞDE
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?