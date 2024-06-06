Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mayıs ayı içinde yaptıkları çalışmalarda 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlar sonucunda sahtecilik, ulusal güvenliğe yönelik suçlar ve ateşli silahlarla ilgili suçlardan işlem yapıldı. Ayrıca, 1 milyon 375 bin adet makaron, 95 şişe alkol, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet sahte çek ele geçirildi. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarına karşı çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

06.06.2024 11:16
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda Mayıs ayı içinde 18 şüpheli gözaltına alındı.

KOM ekiplerinin Mayıs ayında yaptıkları çalışmalar neticesinde; Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçu çerçevesinde resmi belgede sahtecilik suçundan 4, parada sahtecilik suçundan 1, ulusal güvenliğe yönelik suçlar kapsamında 12, ateşli silahlar ve bıçaklar kanuna muhalefet suçundan ise 1 şüpheli şahsa işlem yapıldığı bildirildi. Ekiplerin 1 aylık sürede ise 1 milyon 375 bin adet makaron, 95 şişe alkol, 2adet ruhsatsız tüfek, 2 adet sahte çek ele geçirdiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde kaçakçılık suçlarının men ve takibine yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir" denildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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