Niğde\'de kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

Didim'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada, özel bir okulda öğretmenlik yapan Esra Uygur ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Uygur'un eşi polis memuru olarak görev yapıyordu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.