Niğde\'de Midibüs Devrildi: 3 Yaralı

Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.S. idaresindeki 31 TH 545 plakalı midibüs, Eynelli köyü yol kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada midibüs sürücüsü A.S. ile araçta yolcu olarak bulunan M.S. ve F.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE