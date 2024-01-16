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Niğde'de Minibüs Çocuğa Çarptı, Çocuk Ani Fren Sayesinde Kurtuldu - Son Dakika
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Niğde'de Minibüs Çocuğa Çarptı, Çocuk Ani Fren Sayesinde Kurtuldu

Niğde'de karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada çocuk, minibüsün altında kalmaktan sürücünün ani freni sayesinde kurtuldu. Kazada hafif yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde\'de Minibüs Çocuğa Çarptı, Çocuk Ani Fren Sayesinde Kurtuldu
16.01.2024 - 12:37,
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Niğde'de karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada çocuk, minibüsün altında kalmaktan sürücünün ani freni sayesinde kurtuldu.

Kaza, Kale Mahallesi Dumlupınar İlköğretim Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 51 ABG 506 plakalı minibüs, karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa çarptı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan meydana gelen trafik kazası çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaydedilen görüntülerde minibüsün çocuğa çarpması ve yere düşen çocuğun minibüsün altında kalmaktan sürücünün ani freni sayesinde kurtulduğu görülüyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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Dumlupınar, Niğde, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Minibüs Çocuğa Çarptı, Çocuk Ani Fren Sayesinde Kurtuldu - Son Dakika


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