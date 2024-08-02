Niğde\'de Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

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Niğde'nin Altunhisar ilçesi Yeşilyurt köyü yakınlarında yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, öyle saatlerinde Altunhisar ilçesi Yeşilyurt köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen Ali Öztürk'e (63) otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Öztürk'ü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin arından ambulansla Altunhisar ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Ali Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öztürk'e çarpıp olay yerinden kaçtığı ileri sürülen araç sürücüsünü yakalamak için jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE