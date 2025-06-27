Niğde\'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri; merkeze bağlı Kiledere kasabasında bir şüpheli şahsın ikametinde yaptıkları aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 163 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirdi. Operasyon sonrası gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - NİĞDE