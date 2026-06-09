Niğde'de Ruhsatsız Tabanca Operasyonu - Son Dakika
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Niğde'de Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Niğde\'de Ruhsatsız Tabanca Operasyonu
09.06.2026 13:48
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Niğde'de yapılan operasyonda 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 7 adaet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramada 7 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Niğde, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de Ruhsatsız Tabanca Operasyonu - Son Dakika

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