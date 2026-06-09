Niğde\'de Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Niğde İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 7 adaet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramada 7 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - NİĞDE