Niğde'de Sel ve Su Baskınlarıyla İlgili Açıklama - Son Dakika
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Niğde'de Sel ve Su Baskınlarıyla İlgili Açıklama

Niğde\'de Sel ve Su Baskınlarıyla İlgili Açıklama

Niğde Valiliği, Bor ilçesi ile belde ve köylerde meydana gelen sel ve su baskınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Sel ve su baskınları sonucunda ev ve işyerlerinde zararlar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

10.07.2024 18:47  Güncelleme: 18:53
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Niğde Valiliği, Bor ilçesi ile belde ve köylerde meydana gelen sel ve su baskınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Niğde Valiliği yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 14.45 itibarıyla Niğde merkez ve Bor ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle çeşitli bölgelerde sel ve su baskınları yaşanmıştır. Pınarcık köyünde traktörle suya kapılan 2 kişi, AFAD ve Jandarma ekipleri ile İl Özel İdaresi'nden gelen iş makinesi yardımıyla, Merkez Yıldıztepe-Tırhan dağ yolunda araçlarla mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleriyle, Bağlama Kasabası'nın girişinde mahsur kalan bir vatandaş, Bağlama Belediyesi ekiplerince mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmıştır. Hacı Abdullah köyünde sel nedeniyle Bağlama Belediyesi'nden kepçe gönderilmiş ve gerekli çalışmalar yapılmıştır. Merkez Pınarcık köyünde istinat duvarının çökmesi sonucu zarar gören iki araç için zarar tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bor ilçesinde 20 ev ve 2 işyeri su baskınına maruz kalmış, mahsur kalan 4 vatandaş Bor Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle güvenli yerlere alınmıştır. Niğde Merkez'de ise 4 evi su basmış olup, tüm ev, işyeri ve araçlar için zarar tespit çalışmaları sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sel ve su baskınları nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığının belirtildiği açıklamada su baskını oluşan ev ve diğer mekanlarda İl AFAD ekiplerince hasar tespit çalışmalarının sürdüğü, yoğun yağıştan tarımsal alanlarda ve meyve bahçelerinde herhangi bir zararla karşılaşılmadığının Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüklerince yapılan çalışmalar neticesinde tespit edildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada su baskını nedeniyle mağdur olan vatandaşlara ilgili mevzuat çerçevesinde yapılabilecek yardımlara ilişkin çalışmaların titizlikle yürütüleceği belirtildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Sel ve Su Baskınlarıyla İlgili Açıklama - Son Dakika

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