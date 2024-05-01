Niğde'de Ters Yönde Giden Motosiklet ve Drift Yapan Araç Sürücülerine Cezalar Verildi - Son Dakika
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Niğde'de Ters Yönde Giden Motosiklet ve Drift Yapan Araç Sürücülerine Cezalar Verildi

Niğde\'de Ters Yönde Giden Motosiklet ve Drift Yapan Araç Sürücülerine Cezalar Verildi

Niğde'de trafiği tehlikeye düşüren bir motosiklet sürücüsü ile çevreyi rahatsız eden bir araç sürücüsüne polis ekipleri tarafından ceza yazıldı. Motosiklet sürücüsüne 6.439 TL, drift yapan araç sürücüsüne ise 32.233 TL para cezası uygulandı. Niğde Valiliği, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu ve hız limitleri ile alkollü araç kullanımı konusunda hatırlatmalarda bulundu.

01.05.2024 10:12
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Niğde'de ters yönden giderek trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü ile drift atan bir başka araç sürücüsüne polis ekipleri tarafından ceza yazıldı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Niğde - Bor Yolu Atatürk Bulvarı üzerinde ters yönden gitmek suretiyle trafiği tehlikeye düşüren bir motosiklet sürücüsüne; KTK'nın 46/2-H (Tek Yönlü Karayollarında Araçların Ters İstikamette Sürülmesi) maddesinden 6 Bin 439 TL, Adliye Binası yanı Buse Sokak üzerinde drift atarak çevreyi rahatsız eden bir araç sürücüsüne ise KTK'nın 67/1-d maddesinden 32 bin 233 TL para cezası uygulandı" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca valilikten yapılan açıklamada da sürücüler uyarıldı. Trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılan sürücülere hız limitleri, alkollü araç kullanılmaması gerektiği konusunda da hatırlatmalar yapıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Ters Yönde Giden Motosiklet ve Drift Yapan Araç Sürücülerine Cezalar Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de Ters Yönde Giden Motosiklet ve Drift Yapan Araç Sürücülerine Cezalar Verildi - Son Dakika
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