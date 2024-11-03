Niğde'de Tır Devrildi: 1 Ölü

3.Sayfa

Niğde'de bariyerlere çarparak devrilen tırda bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08: 30 civarında Adana - Aksaray karayolunda meydana geldi. Salih Ş. (35) yönetimindeki 63 YY 500 plakalı tır ve tıra bağlı 63 LY 500 plakalı pamuk balyası yüklü dorse, Aksaray istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün kardeşi olan ve tırda yolcu olarak bulunan Serhat Ş.'nin (18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bariyerlere sıkışarak hayatını kaybedene 18 yaşındaki Serhat Ş.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE