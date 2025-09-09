Niğde'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Niğde'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

09.09.2025 09:19
Niğde'de çekiciye çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İnceleme sürüyor.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Sazlıca mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyreden 20 APL 512 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran 51 AR 130 plakalı çekiciye bağlı 51 ACU 176 plakalı yarı römorka arkadan çarptı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yolun 2 şeridi ulaşıma kapanırken ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken yaralı 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

09:19
