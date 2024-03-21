Niğde'de trafik kazası: 2 yaralı

Muğla'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucuyla birlikte tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Bayır Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Marmaris'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Zanlı, Menteşe ilçesi Bayır mevkisinde durdurulan otobüste yakalandı ve jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.