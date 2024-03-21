Niğde'de trafik kazası: 2 yaralı
NİĞDE - Niğde- Sazlıca yolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.15 sıralarında Niğde Sazlıca Yolu, Hacı Sabancı Bulvarı Cezaevi Kavşağında meydana geldi.
Sazlıca istikametinden gelen 34 EBH 518 plakalı hafif ticari araç 38 AEY 667 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araç sürücüsü beraberindeki yolcu sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili incleeme başlattı.
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