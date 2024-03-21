Niğde\'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.15 sıralarında Niğde Sazlıca yolu, Hacı Sabancı Bulvarı Cezaevi Kavşağında meydana geldi. Sazlıca istikametinden gelen 34 EBH 518 plakalı hafif ticari araç, 38 AEY 667 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili incleme başlattı. - NİĞDE
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde CHP'nin seçim otobüsünden inen bir kişi ile market sahibi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi, tabancayla ateş ederek kardeşlerden birini öldürdü, diğerini ise yaraladı. Olayın ardından polis şüpheliyi gözaltına aldı.
İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında, 25 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet zanlısı ve 24 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan yağmacı kıskıvrak yakalandı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, aranan şahıslara yönelik çalıştırma yapıldı. H.S. ve K.N. isimli zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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