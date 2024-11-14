Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Jandarma ekipleri; Bor - Altunhisar yolunda yaptıkları uygulamada şüpheli şahsın çantasında bin 118 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alına alınırken hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde'de Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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