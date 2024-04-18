Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir tırın kasasında çuvallara gizlenmiş 18 kilo 240 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri otoyol üzerinde bir tırı durdurdu. Ekipler tarafından durdurulan tırda narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. Tır kasasındaki çuvallara narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada çuvalın içerisine gizlenmiş 18 kilo 240 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - NİĞDE
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 18 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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