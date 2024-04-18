Niğde'de Yalnız Yaşayan Şahıs Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Niğde'de Yalnız Yaşayan Şahıs Evinde Ölü Bulundu

Niğde\'de Yalnız Yaşayan Şahıs Evinde Ölü Bulundu

Niğde'de yalnız yaşadığı öğrenilen 63 yaşındaki Erdal İlgen, evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından polise bildirilen olayda, sağlık ekipleri İlgen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İlgen'in ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonucunda belli olacak.

18.04.2024 17:04
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Niğde'de yalnız yaşadığı öğrenilen 63 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu.

Olay, Yukarı Kayabaşı Mahallesi Cici Baba Sokak'taki Huzur Apartmanı'nda meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Erdal İlgen'den (63) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Erdal İlgen'in cansız bedeni ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlgen'in ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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