Niğde\'de yapılan operasyonda 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince merkeze bağlı Sazlıca kasabasında yapılan operasyonda 11 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet şarjör ve tabancalara ait 9 adet mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE