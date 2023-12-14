 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Niğde'de yapılan operasyonda 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde'de yapılan operasyonda 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sazlıca kasabasında yapılan operasyonda 11 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet şarjör ve 9 adet mermi ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Niğde\'de yapılan operasyonda 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
14.12.2023 - 14:19,  Güncelleme: 14:19
Abone Ol

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince merkeze bağlı Sazlıca kasabasında yapılan operasyonda 11 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet şarjör ve tabancalara ait 9 adet mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sazlıca, Niğde, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de yapılan operasyonda 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika


14:07
Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü
13:26
Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı
13:18
Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06
Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:04
İstanbul Adalet Sarayı'nda Savcının Görev Yeri Değiştirildi İstanbul Adalet Sarayı'nda Savcının Görev Yeri Değiştirildi
13:02
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48
Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25
Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar

Son Dakika
14:07 Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü
13:26 Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı
13:18 Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06 Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02 İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
13:04 İstanbul Adalet Sarayı'nda Savcının Görev Yeri Değiştirildi
12:48 Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25 Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24 Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12 TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 14:30:00. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'de yapılan operasyonda 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement