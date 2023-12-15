Niğde\'de zehirlenen işçilerin ölümüyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Niğde'de bir içecek fabrikasında temizlik yapmak için girdikleri su tankında zehirlenen 5 işçiden 2'sinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Niğde Gazozu Fabrikası'nda tank temizliği sırasında kullandıkları kimyasal maddenin tepkimesi sonucu etkilenen 5 işçiden 2'si yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybeden işçiler Faruk Sert dün Niğde merkezde, Ufuk Kılıçaslan ise merkeze bağlı Hasaköy'de toprağa verilirken kimyasaldan etkilenen 1 işçinin tedavisinin devam ettiği 2 işçinin ise taburcu edildiği öğrenildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - NİĞDE