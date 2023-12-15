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Niğde'de zehirlenen işçilerin ölümüyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Niğde'de zehirlenen işçilerin ölümüyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Niğde'de bir içecek fabrikasında temizlik yapmak için girdikleri su tankında zehirlenen 5 işçiden 2'sinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Niğde\'de zehirlenen işçilerin ölümüyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
15.12.2023 - 12:00,
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Niğde'de bir içecek fabrikasında temizlik yapmak için girdikleri su tankında zehirlenen 5 işçiden 2'sinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Niğde Gazozu Fabrikası'nda tank temizliği sırasında kullandıkları kimyasal maddenin tepkimesi sonucu etkilenen 5 işçiden 2'si yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybeden işçiler Faruk Sert dün Niğde merkezde, Ufuk Kılıçaslan ise merkeze bağlı Hasaköy'de toprağa verilirken kimyasaldan etkilenen 1 işçinin tedavisinin devam ettiği 2 işçinin ise taburcu edildiği öğrenildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de zehirlenen işçilerin ölümüyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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