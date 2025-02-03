Niğde\'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

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Niğde'de 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralanırken, araçlarda hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE