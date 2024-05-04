Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, Vücut İzlerinden 15 Olayı Aydınlattı - Son Dakika
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, Vücut İzlerinden 15 Olayı Aydınlattı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, Vücut İzlerinden 15 Olayı Aydınlattı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Nisan ayında yapılan çalışmalar sonucunda vücut izlerinden 7 hırsızlık, 2 narkotik suçlar, 2 mala zarar verme, 1 ölümlü trafik kazası, 1 işyerinde ızrar konusu ve 1 ateşli silahla tehdit ateş etme konusu olmak üzere toplamda 15 olayı aydınlattı. Ayrıca, 19 şüpheli şahıs tespit edildi ve 8 kişi parmak izleri sayesinde kimlik sahtekarlığı suçundan yakalandı.

04.05.2024 11:26
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Nisan ayında 15 olay, vücut izlerinden aydınlatıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri 01-30 Nisan tarihleri arasında olay yerinden tespit edilen vücut izlerinin incelemesi sonucunda 15 olayı aydınlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, 7 hırsızlık, 2 narkotik suçlar 2 mala zarar verme, 1 ölümlü trafik kazası, 1 mala zarar verme, 1 işyerinde ızrar konusu ve 1 ateşli silahla tehdit ateş etme konusu olmak üzere toplamda 15 olay vücut izlerinden aydınlatıldı. Olaylarla ilgili 19 şüpheli şahıs tespit edildi.

Ayrıca yapılan çalışmalarda, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan yada kimliği hakkında yalan beyanda bulunan 8 şahıs da parmak izlerinden tespit edildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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