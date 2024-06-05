Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, Vücut İzlerinden Yola Çıkarak 15 Olayı Çözdü - Son Dakika
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, Vücut İzlerinden Yola Çıkarak 15 Olayı Çözdü

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, titiz çalışmaları sonucunda 1-31 Mayıs tarihleri arasında yaşanan 15 farklı olayı suçluların vücut izlerinden yola çıkarak çözdü. Olaylarla ilgili 25 şüpheli gözaltına alınırken, 9 kişi ise parmak izlerinden tespit edildi.

05.06.2024 17:43
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde 15 farklı olay, suçluların vücut izinden yola çıkarak çözdü.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin "her suçlu olay yerinde mutlaka bir iz bırakır" prensibiyle yaptığı çalışmalarla 1-31 Mayıs arasında yaşanan 15 olayda suçlular vücut izlerinden tespit edildi. Olay yerinden tespit edilen vücut izlerinin incelenmesi neticesinde, 6 hırsızlık, 3 narkotik suçlar, 3 kasten öldürme, 1 dolandırıcılık, 1 yaralamalı trafik kazası ve 1 mala zarar verme konusu olmak üzere, toplamda 15 olay vücut izlerinden aydınlatıldı.

Olaylarla ilgili 25 şüpheli şahıs tespit gözaltına alındı.

Öte yandan başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan, kimliği hakkında yalan beyanda bulunan 9 şahıs ise ekipler tarafından parmak izlerinden tespit edildi.

Yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirlerimiz ve meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, Vücut İzlerinden Yola Çıkarak 15 Olayı Çözdü - Son Dakika

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