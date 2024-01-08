Niğde PTT Kargo\'da 4 Personel Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

Niğde PTT Kargo'da çalışan 4 personel, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Olay, Niğde Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan PTT Kargo şubesinde meydana geldi. Kargo sevkiyatı sırasında zirai ilaç yüklü bir kargonun düşerek patlaması sonucu 4 kargo çalışanı, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan ihbarın ardından kargo şubesine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alırken, itfaiye ekipleri ise patlayan kargonun çevresinde temizlik çalışması yaptı.

4 kargo çalışanı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - NİĞDE