Niğde Valiliği'nden Ulaşım Aksaklığı Açıklaması - Son Dakika
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Niğde Valiliği'nden Ulaşım Aksaklığı Açıklaması

Niğde Valiliği\'nden Ulaşım Aksaklığı Açıklaması

Niğde Valiliği, yoğun yağış ve toprak kayması nedeniyle Ankara ve Adana yönlerinde geçici ulaşım aksaklıkları yaşandığını ekiplerin çalışması ile aksaklığın kısa sürede giderildiğini duyurdu.

24.08.2024 21:47
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Niğde Valiliği, yoğun yağış ve toprak kayması nedeniyle Ankara ve Adana yönlerinde geçici ulaşım aksaklıkları yaşandığını ekiplerin çalışması ile aksaklığın kısa sürede giderildiğini duyurdu.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "24 Ağustos 2024 tarihinde saat 16.15 civarında meydana gelen toprak kayması nedeniyle Kırkgeçit 4 Tüneli'nde Ankara ve Adana yönlerinde geçici ulaşım aksaklıkları yaşandığını duyurdu. Yoğun yağışların etkisiyle gerçekleşen olay, tünelin Ankara istikameti girişinde ve Adana istikameti çıkışında toprak kaymalarına yol açtı. Karayolları Eminlik Otoyol İşletme Şefliği ekipleri, toprak kaymasının ardından hızlı bir şekilde olaya müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucu, saat 16.45 itibarıyla Adana istikameti 3 şerit olarak trafiğe açıldı. Ankara istikameti ise saat 17.00 civarında 3 numaralı şeritten tek şerit olarak trafiğe açılabildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu saat 19.20 itibarıyla Ankara yönünde de üç şeritli trafik akışı normale döndü" ifadelerine yer verildi.

Niğde Valiliğince gündüz saatlerinde yapılan meteorolojik uyarıda, sağanak yağmur ve olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları ve sürücüleri muhtemel olumsuzluklara karşı uyarmış, dikkatli ve tedbirli olmalarını istenmişti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde Valiliği'nden Ulaşım Aksaklığı Açıklaması - Son Dakika

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