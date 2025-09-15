Nijerya'da Düğün Konvoyunda Facia: 19 Ölü

Nijerya'da düğün konvoyundaki bir otobüsün geriye kayarak nehre düşmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da dün gerçekleşen düğün faciayla bitti. Ülkenin kuzeyindeki Zamfara eyaletine bağlı Fass köyü yakınlarında düğün konvoyundaki bir otobüsün geriye kayarak nehre düşmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Karayolu Taşımacılığı İşçileri Sendikası'ndan yetkili Abubakar Muhammed, sürücünün kısmen çökmüş bir köprüde otobüsü durdurduğunu ve ardından da kazanın meydana geldiğini belirtti. - ABUJA