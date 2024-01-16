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Nijerya'da Tekne Faciası: 8 Ölü, 100 Kişi Kayıp - Son Dakika
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Nijerya'da Tekne Faciası: 8 Ölü, 100 Kişi Kayıp

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Borgu bölgesinden Kebbi eyaletine giden bir teknenin Nijer Nehri'nde alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Kazada kaybolan 100 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Nijerya\'da Tekne Faciası: 8 Ölü, 100 Kişi Kayıp
16.01.2024 - 16:36,
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Nijerya'da bir teknenin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, kayıp 100 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Nijerya'da tekne faciası yaşandı. Niger Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü Ibrahim Audu bugün yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Borgu bölgesinden Kebbi eyaletine giden teknenin Nijer Nehri'nde alabora olması sonucu 8 yolcunun öldüğünü açıkladı. Dün meydana gelen kazada kaybolan 100 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Audu, aşırı kalabalık olan teknenin şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olduğunu söyledi. - ABUJA

Kaynak: İHA
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Nijerya, Nijer, Kaza, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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