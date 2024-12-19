Niksar'da Tır Trafiği Kilitledi - Son Dakika
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Niksar'da Tır Trafiği Kilitledi

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Tokat-Niksar yolunda sıkışan tır, trafiği 1 saat durdurdu. Olay yerine trafik polisleri müdahale etti.

19.12.2024 19:09
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Tokat- Niksar yolunda sıkışan tır nedeniyle trafik 1 saat durdu

TOKAT - Baraj yapımında kullanılan cebri boru parçasını taşıyan tırın Niksar'da virajı alamaması nedeniyle Tokat-Niksar yolu bir saat trafiğe kapandı.

Adana'dan Samsun'a gitmekte olan ve baraj yapımında kullanılan cebri boru parçasını taşıyan tır, Niksar ilçesi Dönekse mevkiindeki virajı alamadı. Virajda sıkışan tır nedeniyle Tokat-Niksar yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Olay yerine gelen trafik polisleri ve firma yetkilileri, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından tırın manevra yapmasını sağladı. Yolun tekrardan trafiğe açılmasıyla birlikte sürücüler rahat bir nefes aldı.

Niksar\'da Tır Trafiği Kilitledi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niksar'da Tır Trafiği Kilitledi - Son Dakika

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