Tokat'ın Niksar ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Niksar-Ünye çevreyolu Cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kırmızı ışık ihlali nedeniyle 3 otomobil çarpıştı. Araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar. ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT
Son Dakika › 3. Sayfa › Niksar'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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