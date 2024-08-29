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Nilüfer Belediyespor'un Porto Riko'lu oyuncusu evinde ölü bulundu

BURSA - Nilüfer Belediyespor'un Porto Riko'lu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu. Lopez'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Nilüfer Belediyespor voleybol takımınına bu yıl transfer olan Porto Riko'lu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu. Antrenmana gelmemesi üzerine evine giden arkadaşları Lopez'in cansız bedeni ile karşılaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lopez'in ölüm nedeni araştırılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.