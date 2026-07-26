Nilüfer'de Trafik Kazasında İlginç Kaçış ve Suçlama - Son Dakika
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Nilüfer'de Trafik Kazasında İlginç Kaçış ve Suçlama

Nilüfer\'de Trafik Kazasında İlginç Kaçış ve Suçlama
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Otomobilin tıra çarpmasının ardından sürücü kaçtı, arkadaşları kaza için birbirini suçladı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada ilginç anlar yaşandı. Kazanın ardından araçta bulunan kişilerden biri yaralanırken, sürücünün ise 112 Acil Sağlık ekiplerini görünce olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Bir süre korkudan tırın arkasına saklanarak gizlenmeye çalışan şüpheli, polis ekiplerinin ayrılmasının ardından arkadaşının telefonuyla geri döndü. İki arkadaş bu kez direksiyonda kimin olduğu konusunda birbirini suçladı.

Kaza, Nilüfer ilçesi Ürünlü Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan kişilerden biri yüzünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğini gören sürücü ise panikleyerek kaçtı. Bir süre olay yerinden uzaklaşan sürücü, korkudan tırın arkasına saklanarak polislerin gitmesini bekledi. Yaralı arkadaşı ise olay yerinde yaşadığı şokun etkisini atlatmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin işlemlerini tamamlayıp ayrılmasının ardından, arkadaşından telefon alan sürücü yeniden olay yerine geldi. Ancak bu kez iki arkadaş arasında, "Aracı sen kullanıyordun" tartışması yaşandı. Taraflar kazayı kimin yaptığı konusunda birbirini suçlarken, ikisi de direksiyonda olduğunu kabul etmedi.

Yaşanan ilginç anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, Trafik, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nilüfer'de Trafik Kazasında İlginç Kaçış ve Suçlama - Son Dakika

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