Genç DJ, nişanlandıktan iki gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

08.09.2025 22:06
Bolu'da nişanlandıktan sadece iki gün sonra kalp krizi geçiren 30 yaşındaki DJ Elif Özcan, yaşamını yitirdi. Genç kadının ölüm haberi sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Bolu'da 2 gün önce nişanlanarak mutluluğunu sevdikleriyle paylaşan 30 yaşındaki DJ Elif Özcan, iki gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İKİ GÜN ÖNCE NİŞANLANAN DJ, KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da yaşayan Elif Özcan, geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen törenle nişanlandı. Ailesi ve sevenleriyle en mutlu günlerinden birini yaşayan Özcan, iki gün sonra fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç yaşta gelen ölüm haberi Özcan ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Özcan'ın cenazesi, salı günü Çaydurt Alıçören Köyü'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

