Nizip\'te 2 Katlı Binada Yangın

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 katlı binada yangın çıktı.

Yangın, Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın 1. katındaki evde meydana geldi. Alevlerin sardığı eve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP