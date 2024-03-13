Nizip'te LPG tankeri muayene esnasında patladı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nizip'te LPG tankeri muayene esnasında patladı: 2 yaralı

Nizip\'te LPG tankeri muayene esnasında patladı: 2 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir enerji şirketinde LPG tankeri muayenesi esnasında patlama meydana geldi.

13.03.2024 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir enerji şirketinde LPG tankeri muayenesi esnasında patlama meydana geldi. Patlamada vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 2 işçi yaralandı.

Olay, Nizip ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki bir enerji şirketinde meydana geldi. İddiaya göre, LPG tankeri muayenesi esnasında yaşanan alevlenme sonrası patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle yaşanan patlama sonucu Cuma Y. (23) ve Ali B. (25) isimli 2 işçi yaralandı. Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, patlama sonucu yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanmalar bulunan 2 işçiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nizip'te LPG tankeri muayene esnasında patladı: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:43 Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı
14:27 Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:11 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü
13:55 Gaye Erkan’ın istifasının arkasında yüksek faiz kararı mı var İletişim Başkanlığı iddiaya sessiz kalmadı Gaye Erkan'ın istifasının arkasında yüksek faiz kararı mı var? İletişim Başkanlığı iddiaya sessiz kalmadı
13:36 CHP’deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı Aralarında İmamoğlu’nun danışmanı da var CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı! Aralarında İmamoğlu'nun danışmanı da var
14:34 Zafer Partisi’ne 24 saatte 2 ayrı saldırı: Çadır kundaklandı, parti üyesi 1 kişi bıçaklandı Zafer Partisi'ne 24 saatte 2 ayrı saldırı: Çadır kundaklandı, parti üyesi 1 kişi bıçaklandı
14:21 Murat Cemcir, eski dostu Ahmet Kural’ı tek kalemde sildi: Yollarımızın kesişmesine gerek yok Murat Cemcir, eski dostu Ahmet Kural'ı tek kalemde sildi: Yollarımızın kesişmesine gerek yok
13:03 Kedi Eros’u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim Kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim
11:40 ABD merkezli dergiden ’Türkiye Batı’nın Dostu Değil’ başlıklı skandal analiz ABD merkezli dergiden 'Türkiye Batı'nın Dostu Değil' başlıklı skandal analiz
11:28 İsrail, Lübnan’ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi
11:27 Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum
11:24 Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti Tek bir ağızdan “Katil İbrahim Keloğlan“ sloganı attılar Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganı attılar
11:08 Filistinli çocuklardan İsrail’e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun Filistinli çocuklardan İsrail'e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 15:07:33. #1.13#
SON DAKİKA: Nizip'te LPG tankeri muayene esnasında patladı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement